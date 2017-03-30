Mahkemeye yüzünü kapatarak girdi

Almanya'da 'terör' suçlamasıyla yakalanan iki Suriyeli bugün ilk kez mahkemeye çıkarken, uluslararası haber ajansları salondan çarpıcı fotoğraflar servis etti.

Almanya'da 2016'nın sonlarında 'terör' organizasyonu adına savaşmaktan tutuklanan üç isimden Kamel T.H.J. ile Azad R., bugün Münih'te ilk kez hakim karşısına çıktı. Reuters haber ajansının geçtiği fotoğraflarda, Kamel T.H.J'nin mahkeme salonuna girerken yüzünü dosya ile kapattığı görülüyor. Bir başka fotoğrafın detayında ise, salona girişte çıkarılan kelepçe göze çarpıyor. Tekerlekli sandalyeyle mahkemeye gelen Azad R. ise, avukatları Martina Walter ve Armin Beck ile konuşurken yüzünü montunun kapşonuyla kapattı. Savcılık, Kamel T.H.J ile Azad R. isimli iki Suriyeli'nin Ahrar El Şam grubu adına Ağustos 2013 ile Nisan 2014 arasında savaştığını daha önce duyurmuştu. Halep çevresindeki çatışmalara katılan ikiliden 22 yaşındaki Azad R. yaralanmıştı. Savcılığın açıklamasında, iki ismin yanında Afgan uyruklu 17 yaşında bir genç daha vardı. Abdullah S.K. isimli Afgan gencin Taliban adına iki yıl mücadele ettiği belirtilmişti.

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