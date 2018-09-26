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26 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Mahmud Abbas'a ilginç destek

26 Eylül 2018, Çarşamba 12:03
Batı Şeria'da Filistinli bir grup, Devlet Başkanı Mahmud Abbas için dönüş hakkını vurgulayan "dev mülteci kimliği" tasarladı.

Beytüllahim kentindeki Filistinli aktivistler tarafından hazırlanan, mültecilerin kullandığı kimliğe benzetilen dev panoda, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın fotoğrafı ve kimlik bilgileri yer alıyor.

Abbas'ın 13 yaşında iken İsrail tarafından çıkarıldığı işgal altındaki kent Safed'in de yazılı olduğu, 4 metre yüksekliğinde ve 9 metre genişliğindeki kimliğin üzerinde ayrıca "Dönüş hakkını elde edene kadar geçerlidir." ifadesi bulunuyor.

Söz konusu girişimi başlatan isimlerden, Beytüllahim kentindeki Fetih Hareketi üyesi Abdullah Zegari, bu kimliğin, 6 milyon Filistinli mültecinin acısını ve umudunu taşıdığını belirtti.

Kimliğin bugün Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansının (UNRWA) Beytüllahim Temsilciliği ve kentteki Filistin Devlet Başkanlığı binası önünde sergileneceğini açıklayan Zegari, "Biz bunu BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşma öncesi Abbas'a destek vermek ve UNRWA'yı tasfiye etmeye çalışarak dönüş hakkını hedef alan ABD'nin uygulamalarına karşı çıktığımızı ifade etmek için hazırladık." ifadelerini kullandı.

UNRWA kimliği kullanan Filistinli mülteciler, bu kuruluşun sunduğu sağlık, eğitim ve insani yardımlardan yararlanıyor.

ABD'nin yardımları durdurma kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 31 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'nin UNRWA'ya mali yardımları tamamen durdurma kararı aldığını bildirmişti. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre Washington, UNRWA'ya 365 milyon dolarlık yardım yapıyordu.

UNRWA, BM Genel Kurulunca 1949'da Ürdün, Suriye, Lübnan, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistinli mültecilere yardım amacıyla kuruldu.

Hâlihazırda Filistin içinde ve dışında 5,9 milyon Filistinli mülteci bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

AA

Etiketler: filistin, mahmud abbas
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