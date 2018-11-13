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13 KASIM 2018 SALI - YIL: 49

Mahmud Abbas'tan uluslararası topluma Filistin çağrısı

13 Kasım 2018, Salı 02:05
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Gazze'ye yönelik saldırıların durdurulmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması için bölgesel ve uluslararası düzeyde görüşmeler gerçekleştirdi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Abbas, gerçekleştirdiği görüşmelerde, saldırıların derhal durması ve bölgenin yıkıma sürüklenmemesi için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, Gazze'nin "uçuruma sürüklenmemesi" için çalıştığını ifade etti.

Mladenov açıklamasında, roket atılmasına son verilmesi ve herkesin kendine hakim olması gerektiğini vurguladı.

İsrail parlamentosunda Arap milletvekili Ahmed et-Tıybi de akan Filistin ve İsrail kanından Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorumlu tuttu.

Tıybi açıklamasında, "İsrail halkının, hem Filistin hem de İsraillilerin kanının akmasına sebep olan kişinin Netanyahu olduğunu bilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı ve saldırıların durdurulması ve Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması çağrısı yaptı.

Filistin Eğitim Bakanlığı ise Gazze'de bugün eğitime ara verilmesine karar verdi.

Gazze'den civardaki Yahudi yerleşim yerlerine roket atılmasının ardından İsrail ordusu, akşam saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başlatmıştı. İsrail saldırılarında 3 Filistinli şehit olmuş, 9 kişi de yaralanmıştı.

AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze, saldırı
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