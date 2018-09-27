Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov'dan isim değişikliğine tepki

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, 30 Eylül'de ülkenin ismiyle ilgili referandumun boykot edilmesi çağrısını yineledi.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun New York'taki 73’üncü oturumuna hitap eden Ivanov, bu kez burada yaptığı konuşmada vatandaşlarının, referandum için sandığa gitmemesini istedi. Ivanov, ülkesinin isminin değiştirilmesini, “tarihi intihar” olarak niteledi.

Ivanov, “Ben bir sade vatandaş olarak, 30 Eylül için kararı verdim. Benim vatandaşlarımın da akıllı bir şekilde karar vereceğine inanıyorum.” dedi.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov önceki gün yaptığı açıklamada da referandumu boykot edeceğini açıklayarak, Yunanistan ile yapılan anlaşmanın Makedonya’nın devlet ve milli kimliğini tehlikeye attığına inandığını söylemişti.

Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin referandumda halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltilecek.

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev: Referandum Makedonya'nın ikinci bağımsızlığı

Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, referandum kampanyasındaki konuşmalarında, bu referandumu "Makedonya'nın ikinci bağımsızlığı" olarak nitelendirirken, yapılan araştırmaların, vatandaşların çoğunluğunun NATO ve AB üyeliğini desteklediğini gösterdiğine işaret ediyor.

Hükümeti oluşturan koalisyonun bir diğer önemli parçası Arnavut partisi Demokratik Bütünleşme Birliği (BDİ) de "evet" kampanyasına destek veriyor.

İsim sorununu çözen anlaşmanın zararlı olduğunu savunan muhalefetteki İç Makedon Devrimci Örgütü-Makedonya Ulusal Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE) ise vatandaşlara referandumda kendi takdirlerine göre karar alıp oy kullanmaları çağrısında bulunuyor.

Öte yandan, 30 Eylül'deki referandumun sonuçlarının bağlayıcı bir tarafı olmasa da hükümet, vatandaşların referandumda göstereceği iradenin bağlayıcı olarak kabul edileceğini belirtiyor.

Referandumun ardından, iki ülke arasındaki anlaşmada yer alan anayasal değişikliklerin onaylanması için Makedonya meclisindeki milletvekillerin en az üçte ikisinin (120 milletvekilinden 81'inin) bunu desteklemesi gerekiyor. Makedonya'da bu süreçlerin tamamlanmasının ardından ise anlaşmanın Yunanistan meclisinde de onaylanması gerekiyor.

İsim sorunu

Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanısa da Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den bu yana güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle AB ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının Nisan ayında kesinlik kazanmış, ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya (FYROM)" adıyla üyeliğe kabul edilmişti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zaev 12 Haziran'da ülkelerinde düzenledikleri basın toplantılarında görüşmeler neticesinde "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" adı üzerinde anlaştıklarını açıklamış, iki ülke hükümet temsilcilerin katılımıyla 17 Haziran'da imzalar atılmıştı.