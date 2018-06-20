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20 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Makedonya meclisi ülkenin yeni ismini onayladı

20 Haziran 2018, Çarşamba 15:37
Makedonya meclisi, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi amacıyla Yunanistan ile yapılan anlaşmayı onayladı.

Makedonya parlamentosunda yapılan oylamada ülkenin adının değişmesi konusunda Yunanistan ile yapılan anlaşma oy çokluğuyla onaylandı.

 

Pazar günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias ile Makedon mevkidaşı Nikola Dimitrov eski Yugoslavya ülkesi Makedonya'nın adının 'Kuzey Makedonya Cumhuriyeti' olması kondunda bir anlaşma imzalamış ve isim konusunda iki ülke arasında on yıllardır süren tartışmayı sonlandırmıştı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile Makedonya Başbakanı Zoran Zaev de törene katılmıştı.

120 üyeli Makedonya parlamentosunda yapılan oylamada 69 milletvekili anlaşmanın onaylanması yönünde oy kullandı. 

Ana muhalefetteki VRMO-DPMNE partisinin 51 milletvekili ise oylamayı boykot etti.

İki ülkede de özellikle milliyetçiler anlaşmaya karşı çıkmış ve protesto gösterileri düzenlemişti

ZAEV: NATO VE AB'NİN KAPILARINI AÇTIK

Başbakan  Zaev milletvekillerine yaptığı konuşmada Atina ve Üsküp'ün 'iki ülke için de kabul edilebilir ve değerli bir anlaşma' imzaladığını söyledi.

Zaev ayrıca " Bu çözümle sadece bir başka dost ve stratejik ortak kazanmadık aynı zamanda NATO ve AB'nin kapılarını açtık" dedi.

İki ülke arasındaki isim tartışmaları Makedonya'nın 1991'de Yugoslavya'dan bağımsızlık ilan etmesi sonrası başlamıştı.

Yunanistan bu ismin seçilmesinin, Büyük İskender'in doğum yeri olan ve aynı adla Yunanistan'ın kuzeyinde yer alan 'Makedonya' bölgesi üzerinde bir hak iddiası anlamına geldiğini savunuyordu.

Yunanistan ile isim sorununun çözülmesi Makedonya'nın NATO'ya giriş izninin ve Avrupa Birliği'ne katılım müzakerelerinin başlamasının önün açmış durumda.

Yunanistan bu iki adımı da veto ederek engelliyordu.

YUNANİSTAN'IN DA ONAYLAMASI GEREKİYOR

Anlaşmanın Yunanistan parlamentosunda da onaylanması gerekiyor.

Ayrıca Makedonya'nın anlaşma hükümlerini karşılamak için anayasasını değiştirmesi lazım. Bu sonbaharda konu hakkında Makedonya'da bir referandum yapılması da bekleniyor.

Makedonya Cumhurbaşkanı  Gjorge Ivanov da anlaşmaya karşı çıkan isimlerden. Ivanov'un anayasaya göre anlaşmayı yeniden gözden geçirmesi için parlamentoya geri gönderme hakkı var ancak süresiz oalrak veto etme yetkisi bulunmuyor.

 

Sputnik Türkiye

Etiketler: Yunanistan, Makedonya, isim, anlaşma
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