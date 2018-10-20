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20 EKİM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Makedonya parlamentosundan isim değişikliğine onay çıktı

20 Ekim 2018, Cumartesi 16:13
Makedonya Parlamentosu ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasına yeşil ışık yaktı.

Makedonya Parlamentosu, Yunanistan ile 27 yıldır ihtilafa neden olan ülkenin isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesine yönelik anayasa değişikliği sürecinin başlatılmasına yeşil ışık yaktı. 120 sandalyeli meclisteki oylamaya katılan vekillerden 80'i sürecin başlatılması lehinde oy kullandı, böylece parlamentoda üçte ikilik çoğunluğa ulaşılmış oldu.

Ülkenin adının değişmesini sağlayacak anayasa değişikliklerinin onaylanması için parlamentoda bir oylama daha yapılacak. En geç üç ay içinde yapılması gereken bu oylamada da üçte iki çoğunluk aranacak.

Atina ile Üsküp, geçen Haziran ayında imzaladıkları anlaşma ile Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Makedonya'da 30 Eylül'de düzenlenen referanduma katılanların yüzde 90'dan fazlası Yunanistan ile yapılan anlaşmaya destek vermişti. Ancak referanduma katılım oranı yüzde 40'ın altında kalmıştı. Referandumun her ne kadar hukuki bağlayıcılığı olmasa da düşük katılım, anlaşmaya karşı çıkan muhalefet partilerinin elini güçlendirmişti.

Çipras'tan tebrik

Makedon mevkidaşını oylamadan sonra attığı tweet'le kutlayan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Dostum Zoran Zaev'i tebrik ediyorum! Bu oylama bizim ortak başarımıza doğru atılmış büyük bir adım. Halklarımız için huzurlu ve refah bir geleceğe doğru atılmış çok önemli bir adım " ifadelerini kullandı.

Değişikliğin Makedonya tarafından kabul edilmesi hâlinde, anlaşmanın nihayete erdirilmesi için Yunan Parlamentosunun da isim değişikliğine onay vermesi gerekecek.

Makedonya ile Yunanistan arasında imzalanan anlaşmada, Atina Üsküp'e NATO ve Avrupa Birliği'nin yolunu açarken; Makedonya'nın ismini "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirmesi öngörülüyordu.

 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Makedonya, Yunanistan, isim, NATO
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