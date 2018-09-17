Makedonya referandumunda NATO-Rusya çekişmesi

ABD Savunma Bakanı Mattis, Moskova’yı Makedonya’da ülkenin ismini değiştirmek için yapılacak referandumu etkilemeye çalışmakla suçladı. İsim değişikliğiyle ülkenin NATO üyeliği önündeki temel engel kalkmış olacak.

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Moskova’yı, 30 Eylül'de Makedonya'da ülkenin ismini değiştirmek için yapılacak referanduma etkide bulunmaya çalışmakla suçladı. Makedonya halkı resmi adlarını Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirmeyi seçerse, o zaman Makedonya'nın NATO ve Avrupa Birliği (AB) üyesi olmasının önü açılmış olacak.

Üsküp'te Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ile görüşen Mattis, Makedonya'ya giderken uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu. Moskova’nın referandumda Rusya yanlısı gruplara fon sağladığı konusunda "şüphe olmadığını" söyleyen Mattis, "Para transferi yaptılar ve daha geniş nüfuz kampanyaları da yapıyorlar" dedi. Rusya’nın müdahalesinin ne ölçüde etkin olduğunu tam olarak bilemediğini belirten Mattis, "Rusya’nın başka birçok ülkede yaptığı şeyi yapmaya çalıştığını görmek istemiyoruz" diye konuştu.

NATO ile AB'nin "demokratik ülkeler" olan üyelerine atıfta bulunan Mattis, Makedonya halkının bu ülkeler arasında ekonomik fırsatlar ve güvenlik ile hayatlarının değişebileceğini belirtti. "Onların bu imkanlara sahip olmalarınının çok önemli olduğunu düşünüyorum" diyen Mattis, "Ancak kararı Makedon arkadaşlarımız verecek" dedi.

Zaev: NATO ve AB dışında bir alternatif bulunmuyor

Mattis ile görüşmesi sonrası açıklama yapan Makedonya Başbakanı Zaev, 30 Eylül'deki referandumda isim değişikliğinin gerçekleşmesi yönünde bir sonucun çıkacağını tahmin ettiğini belirtti. Zaev, "Makedonya Cumhuriyeti açısından NATO ve AB ile entegrasyon dışında bir alternatif bulunmuyor" ifadelerini kullandı.

Makedonya’da vatandaşlar 30 Eylül tarihinde ülkenin isminin Kuzey Makedonya Cumhuriyeti olarak değiştirilip değiştirilmeyeceğine karar verecek. Makedonya Başbakanı Zaev ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras Haziran ayında isim değişikliği konusunda uzlaşmaya varmıştı. Makedonya'nın ismini değiştirmesiyle ülkenin NATO ve AB'ye üyeliği yönündeki en büyük engel de kalkmış olacak.

Rusya ise Makedonya'nın NATO üyesi olmasını istemiyor. Haziran ayında Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vladimir Çizov, Yunan basınına yaptığı açıklamada Makedonya'nın NATO üyesi olma tercihinin "bir hata" olduğunu söylemişti. Çizov, "Sonuçları olacak hatalar var" demişti. Ağustos ayında da Nova Makedonya haber portalına konuşan Üsküp'teki Rusya Büyükelçisi Oleg Şçerbak, Batı'yı Makedon seçmenler üzerinde "güçlü bir medya baskısı ve psikolojik baskı" oluşturmakla suçlamıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel 8 Eylül tarihinde Makedonya'yı ziyaret etmişti. Ülkenin adının değişmesi için düzenlenecek referandumu "tarihi fırsat" olarak niteleyen Merkel, oylamadan "olumlu bir sonuç" çıkacağına inandığını söylemişti. Makedonya Başbakanı Zaev de ziyaret sırasında AB ve NATO üyeliğinin hükümetinin hedefi olduğunu ifade etmişti.

Yunanistan hükümeti, Makedonya'nın NATO ve AB'ye yakınlaşma çabalarını Makedonya ülkenin resmi adını değiştirmediği için bloke ediyor. Atina, Yunanistan'ın kuzeyindeki bölgeyle aynı isme sahip olan yaklaşık 2 milyon nüfuslu Makedonya'nın gelecekte toprak talebinde bulunmasından endişe ediyor.