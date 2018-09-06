Makendonya'ya NATO üyeliği için isim anlaşması şartı

Makedonya'da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO sizi ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazırdır." dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Makedonya'yı ittifakın 30. üyesi olarak kabul etmeye hazır olduklarını ifade etti.

Temaslarda bulunmak üzere Makedonya'nın başkenti Üsküp'e gelen Stoltenberg, Başbakan Zoran Zaev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, Makedonya'nın "tarihi bir fırsat ile karşı karşıya olduğunu" söyledi.

Zaev ile ortak basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Makedonya'nın uluslararası toplumun tam üyesi olması için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, "Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olmanız için isim anlaşmasını kabul etmeniz gerekiyor. NATO üyeliği için başka yol yok." dedi.

Stoltenberg, ülkedeki bazı kişilerin 30 Eylül'deki referanduma "hayır", ancak NATO üyeliğine "evet" diyebileceklerini düşündüğünü kaydederek, "Ancak böyle bir alternatif yok. Yunanistan ile anlaşmayı reddedebileceğiniz ve NATO'ya üye olabileceğiniz fikri tamamen bir illüzyon." diye konuştu.

Stoltenberg'tan referanduma gidin çağrısı

Referanduma az bir zaman kaldığına dikkati çeken Stoltenberg, "hayatta bir kez meydana gelebilecek böyle bir fırsat" için vatandaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

Stoltenberg, NATO'nun kapısının açık olduğunu vurgulayarak, "NATO dünyada bir milyar insanı güvende tutuyor." ifadelerini kullandı.

Güvenliğin ekonomik istikrar sağladığına işaret eden Stoltenberg, Karadağ örneğini anımsatarak, bu ülkedeki yatırımların NATO üyeliğinin ardından iki kat arttığını belirtti.

Stoltenberg, Makedonya'ya NATO misyonlarına katkısından dolayı teşekkür ederek, "Bu ülkenin halkı, bu yolu yürümeye karar vermeli. Geleceğiniz sizin elinizdeyken biz sizi NATO'ya bekliyoruz." dedi.

Başbakan Zaev: Geleceğimiz için tarihi bir kavşaktayız

Başbakan Zaev de NATO ile Makedonya arasındaki ortaklık ve iş birliğinin tanıtılmasına olan şahsi taahhüdünden dolayı Stoltenberg'e teşekkür ederek, NATO'ya üyelik davetinin ülkedeki iç bütünlüğe etkisi olduğunu ve Makedonya'yı güçlü liderlik olarak Batı Balkanlar'da örnek olarak gösterdiğini söyledi.

Referandumun bir başka meydan okuma olacağını vurgulayan Zaev, "Geleceğimiz için tarihi bir kavşaktayız. Vatandaşlarımızın anın önemini, ülkemizin perspektifini fark edeceklerine inanıyorum. İlgili siyasi ortakların, özellikle muhalefetin, birlik göstermesini ve süreçlere dahil olmasını bekliyorum. AB ve NATO'ya entegrasyon, bizim ulusal stratejik önceliklerimizdir." dedi.

Sürecin zamanında tamamlanacağına olan inancı paylaşan Zaev, böylece NATO'ya katılım protokolünün 2019 başında imzalanarak NATO üyesi ülkelerin onaylama sürecine başlayabileceğini belirtti.