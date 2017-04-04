Makinist; dehşet anlarında yaşadıklarını anlattı

St. Petersburg'da terör saldırısının gerçekleştiği trenin makinisti Kaverin, "Treni istasyona kadar yavaşlamadan götürme kararı aldım ve durumu telsizden merkeze bildirdim. Ne olduğunu ancak tren durduktan sonra anladık." dedi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde dünkü saldırıda bombanın patladığı trenin makinisti Aleksandır Kaverin, patlama sesini duyduktan sonra istasyona kadar gitme kararı aldığını söyledi.

Kaverin, St. Petersburg'da gazetecilere saldırı anı ve sonrasında yaşananları anlattı.

"Acil durum butonlarından çok sayıda çağrı gelmeye başladı"

Şiddetli bir patlama sesi duyduklarını ve sonrasında toz bulutu gördüklerini aktaran Kaverin, "Vagonlardaki acil durum butonlarından çok sayıda çağrı gelmeye başladı. Treni istasyona kadar yavaşlamadan götürme kararı aldım ve durumu telsizden merkeze bildirdim. Ne olduğunu ancak tren durduktan sonra anladık." dedi.

Kaverin, tren durduğunda platformda panik yaşanmadığını, yaralılara ilk müdahalenin yolcular tarafından yapıldığını belirtti.

St. Petersburg Metrosu Direktörü Vladimir Garyugin de makinistin treni durdurmayarak doğru davrandığını ve bu sayede ölü sayısının artmasının önüne geçildiğini ifade etti.

Bu arada Sennaya Meydanı istasyonu için bomba ihbarı yapıldığı, güvenlik güçlerinin kontrol amacıyla istasyonu kapattığı bildirildi.

Okumak için tıklayınız:

Rusya'daki saldırıyı düzenleyen kişinin kimliği belli oldu

Türkiye'den Rusya'ya başsağlığı mesajı

Rusya'da metroda çifte patlama