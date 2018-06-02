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Malezya'da 1MDB yolsuzluk suçlamaları: Eski Başbakanın eşi de ifadeye çağırıldı

02 Haziran 2018, Cumartesi 18:38
Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor'u ifade vermeye çağırdı.

Bernama'da yer alan habere göre MACC, eski Başbakan Necip'in eşi Mansor'un salı günü ifade vermesini istedi. Mansor'un salı günü komisyon binasına giderek ifade vermesi bekleniyor.

Geçen ay genel seçimleri kazanan Başbakan Mahathir Muhammed, Necip'in de adının geçtiği 1MDB yolsuzluk davasının tekrar açılmasını istemişti.

Söz konusu dava kapsamında Necip, geçen hafta iki kez komisyona ifade vermişti.

Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, 1MDB yolsuzluk soruşturması kapsamında Necip ile bağlantılı bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD Doları) ele geçirildiğini bildirmişti.

Operasyonlarda 284 kutuya el konulduğunu ifade eden Amar Singh, bu kutulardaki 28,6 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saatin ele geçirildiğini kaydetmişti.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

Malezya'nın ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıl iktidarda kalan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip Rezak, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

AA

Etiketler: malezya, yolsuzluk, necip rezak
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