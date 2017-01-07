Malezya’da Risale-i Nur kongresi

Malezya İslami Bilimler Üniversitesinde ‘‘Risale-i Nur ve Âlemlere Rahmet Resulullah (asm)’’ isimli panel düzenlendi. Panelde peygamber sevgisi anlatıldı.

Malezya İslâmî Bilimler Üniversitesi 2 Ocak 2017 tarihinde ‘‘Risale-i Nur ve Âlemlere Rahmet Resulullah (asm)’’ isimli bir panele ev sahipliği yaptı. Üniversite bünyesindeki İslâm Merkezi’nin organize ettiği, Bediüzzaman ve Risale-i Nur Düşünce Derneği ile Inqaz Seyahat Şirketi’nin katkılarıyla tertiplenen program Ekonomi ve Muamelat Fakültesi seminer salonunda icra edildi. Hayratvakfi.org sitesindeki habere göre akademik personel ve üniversite öğrencilerinin davet edildiği panel yoğun bir ilgi gördü.

Hayrat Vakfı’nı temsil eden konuşmacıların da yer aldığı panel sabah 9.30’da Kur’ân tilâveti ile başladı. Açılış konuşmasını İslâm Merkezi adına Dr. Noornajihan Binti Jaafar yaptı. Açılış konuşmasını müteakiben 5 panelist sunumlarını gerçekleştirdi. Sunumların bitişiyle birlikte ilâhî grubu sahne aldı.

Birbirinden güzel salâvat ve kasidelerin okunduğu panel, Peygamber (asm) sevgisinin, sünnetin ehemmiyetinin, nübüvvet delillerinin anlatılmasıyla sona erdi.