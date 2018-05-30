Malezya'da yolsuzluk soruşturması: Eski Başbakan ve kızı polise ifade verdi

Malezya'da yolsuzluk soruşturması kapsamında evi aranan ve polisin mücevher ve lüks eşyalarına el koymasına itiraz eden eski Başbakan Rezak ve kızı, polise ifade verdi.

Malezya'da "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında polisin evlerinde yaptığı aramalarda mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koyulmasına itiraz eden eski Başbakan Necip Rezak ve kızının ifadesi alındı. Malezya'daki The Star gazetesinin haberine göre, eski Başbakan Necip Rezak'ın kızı Nooryana Najwa geçen hafta polisin el koyduğu lüks eşya ve mücevherlerin evlilik hediyeleri olduğunu belirten itiraz dilekçesini polise sundu. Polis, bugün itiraz dilekçesi kapsamında Necip ve Najwa'nın evlerine giderek ifadelerini aldı. Necip ve kızı Najwa'nın evlerine polis ekiplerinin yanı sıra avukatlarının da giriş yaptığı kaydedildi. 28,6 milyon ABD doları ele geçirilmişti Malezya'da Ticari Suçları Araştırma Bürosu Amiri Amar Singh, eski başbakan Necip Rezak'ın da adının geçtiği "1Malaysia Development Bhd-(1MDB)" yolsuzluk soruşturması kapsamında bazı evlere düzenlenen operasyonlarda, 114 milyon Malezya Ringgiti (yaklaşık 28,6 milyon ABD Doları) ele geçirildiğini bildirmişti. Bernama ajansının haberine göre, Amar Singh düzenlediği basın toplantısında daha önce medyada da yer alan 18 Mayıs'tan bu yana evlere düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda nakit paranın ele geçirildiğini doğruladı. Operasyonlarda 284 kutuya el konulduğunu ifade eden Amar Singh, bu kutulardaki 28,6 milyon dolar nakit paranın yanı sıra 400'den fazla lüks çanta, mücevher ve saatin ele geçirildiğini kaydetti. Malezya polisi, geçen hafta Necip'in 3 apartman dairesinde yaptığı aramalarda içinde para, mücevher ve lüks eşyaların bulunduğu 284 kutuya el koymuştu. AA

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