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16 ARALIK 2018 PAZAR - YIL: 49

Malezya'dan Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

16 Aralık 2018, Pazar 09:30
Malezya hükümeti, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya'nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına Malezya'nın şiddetle karşı çıktığı belirtildi.

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Açıklamada, "Malezya, verilen bu kararın vakitsiz ve Filistinlilere yönelik bir aşağılama olduğuna inanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm önerisi yenilenen açıklamada, 1967 sınırları esas alınarak Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesinin uygulanabilir tek çözüm olduğuna dikkat çekildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

AA

Etiketler: Malezya, Avustralya, Kudüs
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