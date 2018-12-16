Malezya'dan Avustralya'nın Kudüs kararına tepki

Malezya hükümeti, Avustralya Başbakanı Scott Morrison'ın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepki gösterdi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Avustralya'nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına Malezya'nın şiddetle karşı çıktığı belirtildi. Avustralya Başbakanı'ndan skandal Kudüs kararı Ürdün, Avustralya'nın Kudüs kararını kınadı Avustralya'nın Kudüs kararınına tepkiler sürüyor: Filistin ve Arap Birliği reddetti Açıklamada, "Malezya, verilen bu kararın vakitsiz ve Filistinlilere yönelik bir aşağılama olduğuna inanmaktadır." ifadesi kullanıldı. Filistin-İsrail sorununa iki devletli çözüm önerisi yenilenen açıklamada, 1967 sınırları esas alınarak Doğu Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak kabul edilmesinin uygulanabilir tek çözüm olduğuna dikkat çekildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison, dün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu. AA

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