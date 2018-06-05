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5 HAZİRAN 2018 SALI - YIL: 49

Malezya eski Başbakanını aklayan başsavcı görevden alındı

05 Haziran 2018, Salı 15:45
Malezya'da bir yatırım şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Rezak'ın suçsuz olduğuna karar veren başsavcının görevine son verildi.

Malezya'da bir yatırım şirketiyle ilgili yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın suçsuz olduğuna karar veren başsavcı Muhammed Apandi yerine Hint asıllı Tommy Thomas getirildi.

New Straits Times'da yer alan habere göre, Malezya Kralı Sultan Muhammed, Thomas'ın başsavcılık görevine getirilmesini onayladı.

Thomas, Malezya'da başsavcılık görevine getirilen ilk Hintli asıllı isim oldu.

Yeni Başsavcı Thomas, yaptığı açıklamada, bu göreve layık görülmesinin onur verici olduğunu belirterek resmi mektubun eline ulaşmasıyla göreve başlayacağını söyledi.

Eski Başsavcı Apandi, "1MalaysiaDevelopment Bhd" (1MDB) yolsuzluk soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip'i temize çıkarmıştı.

9 Mayıs'ta seçimleri kazanan Başbakanı Mahathir Muhammed, 15 Mayıs'ta Apandi'nin görevini bırakarak izne ayrılmasını istediklerini söylemişti.

1MDB yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili gerekli adımların atılacağını ve hatası olanlara karşı hukuki işlemlerin uygulanacağını ifade eden Mahathir, "Başsavcı Apandi'nin izne ayrılmasını istedik. Elimizde kendisiyle ilgili birçok rapor ve suç duyurusu var. Ancak her suç duyurusuyla birilerine yaptırım uygulayamayız. Bunların resmi olanlarını değerlendirip gerekeni yapacağız." diye konuşmuştu.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

Ülkede 2009'dan bu yana başbakanlık görevinde bulunan, Malezya'nın ikinci başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu ve 56 yıldır iktidardaki Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) Genel Başkanı Necip, ülke tarihinin en büyük yolsuzluğu ile suçlanmıştı.

1MDB soruşturmasında yer alan belgelere göre, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in kendisini aklaması gerektiğini savunarak günlerce sokaklarda başbakan aleyhine gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş ayrı şahsi hesabında tespit edilen söz konusu 681 milyon dolarının Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip de paranın bağış olarak geldiğini söyleyerek bunun iktidar partisinin organizasyonlarını finanse etmek için kullanıldığını açıklamıştı.

Muhalifler ise paranın 1MDB adlı yatırım şirketinden geldiğini, siyasi destek sağlama ve Necip'in kişisel ihtiyaçları için kullanıldığını öne sürmüştü. Bunun üzerine parti içindeki muhaliflerin ve soruşturmayı yürüten başsavcının görevine son verilmişti.

 

AA

Etiketler: Malezya, başbakan, yolsuzluk
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