Malezya Silâhlı Kuvvetleri, Kudüs için hazır

Malezya Savunma Bakanı Hishammuddin Tun Hüseyin, Malezya Silâhlı Kuvvetleri’nin (MAF) Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır olduğunu söyledi.

Bernama Haber Ajansı’na göre, partisinin grup toplantısında konuşan Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başşehri” olarak tanıma kararının Müslümanlara yapılmış bir darbe olduğunu belirterek “Müslüman ülkeler olarak olası bir olumsuzluğa karşı her daim hazırlıklı olmalıyız. Üst düzey liderlerin harekete geçmesi ve önerge vermesi durumunda Malezya Silâhlı Kuvvetleri Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır.” dedi. AA

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