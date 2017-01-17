Malezya uçağını arama çalışmaları sonlandırıldı

Hint Okyanusu'nda 2014'te kaybolan Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağını arama çalışmaları durduruldu. Arama çalışmaları için 160 milyon dolar harcandı.

Avustralya, Çin ve Malezya Hint Okyanusu'nda yürüttükleri arama çalışmalarına son verdi. Uçağın hiçbir izine rastlanamadı. Okyanusta 120 bin kilometrelik bir alan tarandı. Üç ülke yaptıkları ortak açıklamada, "En iyi bilimsel imkanlar kullanılmasına rağmen uçağın yeri tespit edilemedi" dendi. Uçaktaki 239 kişinin ailesiyse büyük bir hayalkırıklığı yaşıyor. Aileler sevdiklerinin naaşınının bulunabilmesi için arama çalışmalarının sürdürülmesini istiyor. Arama çalışmaları için toplam 160 milyon dolar harcandı. Malezya Havayolları'na ait yolcu uçağı Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken havalandıktan 40 dakika sonra radardan kaybolmuştu. Malezya Havayolları'na ait MH370 sefer sayılı uçak 2014 yılında 239 yolcu ve mürettebatla birlikte radarda koybolmuştu. Uçak pilotunun ölüm dalışı yaptığı iddia edilmişti. NTV

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