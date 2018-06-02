Malezyalı gençler ülke borçlarını ödemek için araba yıkıyor

Malezyalı gençler, ülke borçlarının ödenmesine katkı sağlamak için araba yıkıyor.

Bernama Haber Ajansında yer alan habere göre, Malezya hükümetinin, ülke borçlarını ödemeye yönelik halktan destek isteyerek faaliyete geçirdiği Malezya Umut Fonu'na katkı sağlamak için ülkedeki gençler araba yıkamaya başladı. Hükümet Malezya Umut Fonu'nu 3 gün önce faaliyete geçirmiş, halktan 24 saat içinde 1,76 milyon dolar yardım toplanmıştı. Malezya'nın eski Başbakan Necip Rezak döneminden kalan yaklaşık 251 milyar dolar borcu bulunuyor. Umut Fonu'nu faaliyete geçiren yeni Başbakan Mahathir Muhammed, 9 Mayıs'ta genel seçimi kazanarak göreve geldiğinde ülkeyi yeniden inşa etme çağrısında bulunmuştu. AA

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