Mali'de saldırı: 2 ölü, 20 rehine

​Mali'nin başkenti Bamako'da turistlerin kaldığı bir otele saldırı gerçekleştiği bildirildi. Saldırıya ilişkin detaylar henüz netleşmezken, olayda 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin ise rehin alındığı kaydedildi.

Saldırıyla ilgili açıklama yapan güvenlik yetkilisi, başkentin doğusunda Dougourakoro'da bulunan Le Campement oteline saldırı düzenlendiğini ve saldırganların halen otelde bulunduğunu belirtti.

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