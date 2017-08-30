Maliyeti 30-40 milyar dolar

Amerikalı finans kuruluşu Morgan Stanley, Teksas eyaletinde etkili olan Harvey kasırgasının ülke ekonomisine maliyetinin 30 ila 40 milyar dolar olacağını öngördü.

Morgan Stanley, yayınladığı raporda, Houston ve Rockport başta olmak üzere Teksas'ın güneydoğusundaki kıyı şehirlerde hareketliliği durduran kasırganın ekonomik bilançosunun 30-40 milyar dolar olacağı tahmininde bulundu.

Bu tahminler doğru çıkarsa Harvey, ABD'de yaşanan en maliyetli dördüncü kasırga olarak kayıtlara geçecek. Listenin ilk üç sırasında ise 160 milyar dolarla Katrina (2005), 70 milyar dolarla Sandy (2012) ve 48 milyar dolarla Andrew (1992) kasırgaları bulunuyor.

En büyük maliyet sigorta şirketlerine

Morgan Stanley, raporunda ayrıca Harvey kasırgasında en büyük maliyeti sigorta şirketlerinin üstleneceğine işaret etti. Buna karşın, ülkenin önde gelen sigorta şirketleri bölgedeki yağış ve seller hala devam ettiği için maliyet tahminleri henüz açıklamadı.

Sigorta sektörüne, Katrina kasırgası yaklaşık 80 milyar, Sandy kasırgası ise 36 milyar dolar civarında zarara neden olmuştu.

Petrol üretim kapasitesi 2,2 milyon varil azaldı

Harvey kasırgasının ülkenin enerji merkezi Teksas'ı vurmasının bölgedeki petrol rafinerilerine verdiği zararın derecesinin de ekonomik kayıplar açısından büyük önem arz ettiği belirtiliyor.

Standard and Poor's Global'ın verilerine göre, rafinerilerin devre dışı kalması nedeniyle ülkenin günlük üretim kapasitesi 2,2 milyon varil azaldı.

Kasırga nedeniyle kapanan tesisler arasında Exxon Mobil'in ABD'nin en büyük ikinci rafinerisi olma özelliğini taşıyan Baytown de yer alıyor.

Uzmanlar, petrol rafinerilerinin geçici olarak kapanmasına yol açan kasırganın enerji fiyatlarını bir miktar yükseltebileceğine ancak bunun kalıcı olmayacağına işaret ediyor.

Öte yandan, Harvey kasırgası sonucu ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği kaydedildi.

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