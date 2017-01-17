Ortaköy'deki terör saldırısının faili Abdülkadir Masharipov'un, terör örgütü üyesi olduğu için memleketi Özbekistan'da arananlar listesinde yer aldığı bildirildi.

Masharipov'la ilgili Özbekistan'dan açıklama geldi Özbekistan güvenlik birimlerinden bir yetkilinin, Ortaköy'de bir eğlence merkezindeki 39 kişinin öldüğü saldırının faili Abdülkadir Masharipov'un, 6 yıl önce Özbekistan'dan ayrılarak Afganistan'a geçtiğini söyledi. "ÖZBEKİSTAN'DA DA ARANANLAR LİSTESİNDEYDİ" Özbek yetkili, Masharipov'un, Afganistan'da terör örgütüne üye olduğu bilgisi üzerine Özbekistan'da arananlar listesine alındığını belirtti. Masharipov'un ülkenin doğusundaki Kokand şehrine kayıtlı olduğunu anlatan yetkili, Özbek makamların, terörist hakkındaki bilgilerin paylaşımı konusunda Türk muhataplarıyla irtibat halinde olduğunu vurguladı. AA

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