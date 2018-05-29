Mavi Marmara anısına Gazze'den açılan tekneler İsrail tarafından kuşatıldı

İsrail güçlerinin, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak için Gazze limanından sembolik olarak denize açılan tekneleri kuşattığı bildirildi.

Filistinli aktivistler, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak için Gazze limanından teknelerle sembolik olarak denize açıldı.

Tekneler, Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail saldırısı sonucu 10 şehit veren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak için demir aldı.

Abluka altındaki Gazze'den dünyaya mesaj vermek için düzenlenen etkinliğe, aralarında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" sırasında yaralananların yanı sıra, işsiz üniversite mezunu gençler ve yurt dışında tedavi görmesi gereken hastaların da olduğu çok sayıda Filistinli katıldı.

"Sekiz yıl önce bugün Türk aktivistler, Gazze ablukasını kırmak için yola çıktı"

Büyük Dönüş ve Ablukayı Kırma Yürüyüşü Yüksek Ulusal Komitesi Halid Batş, tekneler hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Sekiz yıl önce bugün Türk aktivistler, Gazze ablukasını kırmak için yola çıktı ancak İsrail saldırısına uğradı." dedi.

Batş, Gazze halkının yaşadığı acıların sorumlusunun İsrail olduğunu vurgulayarak, Filistin halkı özgürleşene ve kendi topraklarına dönene kadar Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin devam edeceğini söyledi.

Bu etkinliğin amacının abluka nedeniyle vefat eden hasta ve yaralılar ile eğitimine devam edemeyen öğrencilerin sorumlusunun İsrail olduğunu bir kez daha tüm dünya hatırlatmak olduğunu vurgulayan Batş, "Bu sembolik eylemde teknelerimiz, uluslararası topluma, 'Gazze'deki ablukayı kırmanın zamanı geldi' mesajı veriyor." ifadesini kullandı.

Batş ayrıca uluslararası topluma, bu etkinliğe katılan Filistinli aktivistlerin, İsrail'in ihlallerine karşı korunması çağrısında bulundu.

İsrail, Mavi Marmara anısına Gazze'den açılan tekneleri kuşattı

İsrail güçlerinin, Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılında İsrail ablukasını kırmak için Gazze limanından sembolik olarak denize açılan tekneleri kuşattığı bildirildi.

Ablukayı Kırma ve Yeniden İmar Komitesi Basın Sözcüsü Ethem Ebu Silmiyye, yayımladığı yazılı açıklamada, İsrail ablukasını kırmak amacıyla Gazze limanından hareket eden teknelerin İsrail tarafından kuşatıldığını kaydetti.

Teknelerin 8 deniz milini aştığına dikkat çekilen açıklamada, "Siyonist İsrail donanmasına ait 4 hücumbot, şuanda özgürlük teknelerinin çevresini sardı. Teknelerdeki aktivistlerin hayatının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir." denildi.

Filistinli aktivisitler, Mayıs 2010'da Gazze'ye insani yardım götürmek için yola çıkan ve İsrail saldırısı sonucu 10 şehit veren Mavi Marmara gemisine yapılan saldırının 8. yılı anısına Gazze limanından teknelerle denize açılmıştı.

İsrail ablukasını kırmak ve dünyaya mesaj vermek için yola çıkan teknelerde aralarında yaralı, hasta ve öğrencilerin de olduğu bir grup Filistinli aktivist bulunuyor.