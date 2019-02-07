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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

May: Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim

07 Şubat 2019, Perşembe 19:28
İngiltere Başbakanı Theresa May, "Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." dedi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Brüksel'de AB yetkilileriyle Brexit konusundaki temaslarının ardından basına açıklamalarda bulundu.

AB liderlerinin İngiltere'nin birlikten anlaşmalı olarak ayrılması yönünde istekli olduğunu gördüğünü belirten May, "Bu kolay olmayacak ancak AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve ben (anlaşmalı ayrılık konusunda) bir yol bulmak için görüş birliğine vardık." diye konuştu.

May, "Açık söyleyeyim, Brexit'i zamanında gerçekleştireceğim. Bunu Birleşik Krallık halkı için yapacağım. Önümüzdeki günlerde bunu yapmak için ciddi müzakereler yürüteceğim." ifadelerini kullandı.

Yeni oylama en geç 14 Şubat'ta

May'in AB'den istediği tavizleri alması durumunda revize edilmiş Brexit anlaşmasını 13 Şubat'a kadar parlamentoya sunması bekleniyor. May, bunun başaramaması halinde ise 14 Şubat'ta parlamentoya bir dizi farklı Brexit senaryosunu oylama imkanı vereceğini ilan etti.

Öte yandan, İngiltere'nin normal takvime göre AB'den ayrılacağı 29 Mart'a 50 gün kaldı.

Ülkenin AB'den anlaşmasız ayrılığı tercih etmesi durumunda bile İngiliz parlamentosunun Brexit tarihinden önce göç, ticaret, finansal hizmetler, tarım, balıkçılık ve sağlık sistemiyle ilgili bir dizi uyum yasasını çıkarması gerekecek.

Siyasi gözlemciler daralan takvim içinde Brexit tarihinin ertelenme ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor.

May'in Brexit anlaşması15 Ocak'ta parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasında 202'ye karşı 432 oy gibi tarihi bir farkla reddedilmişti.

Parlamentoda geçen hafta yapılan oylamalarda ülkenin anlaşmasız Brexit'ten kaçınmasını öngören önerge ile Brexit anlaşmasındaki Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesinin" değiştirilmesi halinde anlaşmanın onaylanmasını içeren bir önerge kabul edilmişti.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almıştı.

AA

Etiketler: İngiltere, Brexit, AB, parlamento
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