Mehmet Emin Aga dualarla

Batı Trakya’da, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 12. yılında İskeçe’de düzenlenen törenle anıldı.

İskeçe Seçilmiş Müftülüğünce Müftü Aga’nın İskeçe Aşağı mahalle mezarlığındaki kabri başında düzenlenen törene Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos İbrahim Işık, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kara, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, İskeçeli din adamları, Aga’nın ailesi ve çok sayıda soydaş katıldı. Anma töreninde okunan Kur’ân-ı Kerim’in ardından Müftü Aga’nın yaşamı boyunca verdiği mücadelelerle ilgili konuşmalar yapılıp dualar edildi. İskeçe’deki Müslüman Türk halkı tarafından 1990 Ağustos’ta Müftü seçilen Aga, Yunan devleti tarafından “resmi makamı gasbetme” suçlamasıyla aleyhinde açılan çok sayıda davadan yargılandı ve defalarca fanatik grupların saldırısına uğradı.

Okunma Sayısı: 106

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.