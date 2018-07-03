Mehmetçik Kore’de destan yazdı

İstanbul Üniversitesinde devam eden “Türkiye ile Kore Arasında Uygarlıkların Etkileşimi” Uluslararası İpek Yolu Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen “Yirminci Yüzyılda Kore ve Türkiye’nin Karşılaşması; Kore Savaşı, Hümanizm ve İslâm’’ başlıklı oturumda bir konuşma yapan Prof. Dr. Hee Soo Lee, uzun yıllar sekteye uğrayan Türkiye-Kore ilişkilerinin Kore Savaşı’yla yeniden şekillendiğinin söyledi.

Kore Savaşı’na, Amerika, İngiltere gibi pek çok ülkeden askerî birliklerin katıldığını, ama en cesur, en destansı kahramanlığı Türk askerlerinin gösterdiğini belirten Lee, “Kore Savaşı, Türk askerlerinin destansı zaferiyle sonuçlanmıştır. Kore Savaşı’nda bir tarafta komünist Çin askerleri ve Çin sömürgesi altında bulunan Uygur Türklerinden oluşan birlikler, diğer taraftan Birleşmiş Milletler (BM) adına Kore’de savaşan Türk askerleri vardı. Türk askerleri, Güney ve Kuzey Kore rejimleri adına birbirleriyle savaştı. Kore Savaşı’nı bir anlamda Türk milletinin birbiriyle savaşı olarak da nitelendirebiliriz.’’ dedi. AA

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