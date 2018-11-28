Meksika, ABD’ye nota verdi

Meksika Dışişleri Bakanlığı, 25 Kasım'da iki ülke sınırında Amerikalı güvenlik güçlerinin göçmenlere karşı biber gazı kullanarak bastırdığı olayların araştırılması için ABD'ye nota verdi.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD’nin bu ülkedeki büyükelçiliğine, Tijuana-Kaliforniya sınırındaki olayların “kapsamlı bir şekilde” araştırılması için nota verildiği bildirildi. Açıklamada, Meksika’nın, insan haklarını ve göçmenlerin güvenliğini korumaya devam edeceği vurgulandı ve göçmen hareketinin yönetiminde ortak çalışmaya açık olduğu belirtildi. Meksika’nın Tijuana kenti ile ABD’nin Kaliforniya eyaleti arasındaki sınır bölgesine ulaşan orta Amerikalı göçmenler, iltica işlemlerinin yavaş yapıldığı gerekçesiyle 25 Kasım’da protesto gösterileri düzenlemiş ve bazı göstericiler aradaki metal duvarı aşarak ABD tarafına geçmeyi denemişti. ABD güvenlik görevlileri, sınırın yaya geçişlerine kapatılmasına neden olan olayları göstericilere karşı biber gazı kullanarak durdurmuştu. AA

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