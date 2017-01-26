Meksika Başkanı, Trump ile görüşmesini iptal etti

​Meksika ve ABD arasındaki Trump’ın önerisiyle gündeme gelen ‘duvar’ gerilimi tırmanıyor. Son olarak 31 Ocak'taki ABD’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi planlanan Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, ziyaretini iptal etti.

Beyaz Saray’ın ziyaretin iptali konusunda bilgilendirildiğini ifade eden Nieto, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Meksika, iki ülkenin de çıkarına olacak bir anlaşma konusunda ABD’yle çalışma niyetinde olduğunu yineliyor” dedi.

ABD Başkanı Trump da iki ülke arasına örülecek duvarın maliyetini karşılamayacaklarını belirten Meksikalı mevkidaşının ABD ziyaretini iptal etmesi gerektiğini söylemişti.

ABD'nin Meksika ile 60 milyar dolarlık ticaret açığı olduğunu ifade eden Trump, “Eğer Meksika bu fazlaca ihtiyaç duyulan duvarın parasını ödemeye isteksizse, o zaman gerçekleşecek buluşmayı iptal etmek daha iyi olacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

Donald Trump seçim kampanyası boyunca Müslüman karşıtı ve ayrımcı söylemleri kadar Meksika sınırına örmeyi planladığı duvar ile de tepki çekmişti. Kararın ardından Nieto bir video mesaj yayınlamış ve "Defalarca söyledim, Meksika hiçbir duvar için para ödemeyecek" diye konuşmuştu.

Sınırın Meksika tarafından bakıldığında bu duvar, sınırın iki tarafına yayılmış aileleri bölecek, insanların mevsimlik işçi olarak ABD'ye gitmesinin önüne geçecek bir duvar - üstelik mevsimlik işçiliğin ABD ekonomisine de katkısı olduğunu söylüyor.

Enrique Pena Nieto, ABD’deki başkanlık seçimleri sürecinde Trump ile bir araya gelen birkaç liderden biriydi. Ağustos ayında Trump’ın Meksika ziyareti sırasında bir araya gelen iki lider, görüşme esnasında da ‘duvar’ gerilimi yaşamış, Nieto Meksika’nın yapılması planlanan duvarın masraflarını üstlenmeyeceğini dile getirmişti.