Meksika'da şiddetli deprem

Meksika'da 5,9 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

​ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, ülkenin güneyinde yer alan Oaxaca eyaletinin Santa Catarina Mechoacan bölgesinin 32 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Yerin 40,2 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı nedeniyle ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Geçen hafta, merkez üssü Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin 2 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde deprem gözlemlendi. Meksika'da 19 Eylül 2017'de kaydedilen 7,1 büyüklüğündeki depremde 369 kişi yaşamını yitirmişti. AA

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