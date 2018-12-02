Meksika'nın yeni devlet başkanı Obrador göreve başladı

Meksika'da 1 Temmuz'da düzenlenen seçimleri kazanan ve AMLO diye anılan Obrador, yasama sarayı San Lazaro'da yemin ederek görevine başladı.

Meksika’da 1 Temmuz’da yapılan devlet başkanlığı ve genel seçimlerini kazanan ve ülkesini 6 yıl boyunca yönetecek Obrador’un yemin töreni başkent Meksiko’daki yasama sarayı San Lazaro’da gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Porfirio Munoz Ledo’nun, görev süresi dolan Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto’dan teslim aldığı devlet başkanlığı kuşağını sağ omzundan çapraz olarak asan Obrador, yemin ederek resmen göreve başlamış oldu.

Ülkesi ve diğer Latin Amerika ülkelerinin yanı sıra sosyal ve geleneksel medyada da isminin baş harflerinin kısaltması AMLO ile anılan Obrador, törenin ardından milletvekillerinin ve aralarında devlet başkanlarının da bulunduğu konukların önünde konuşma yaptı.

Nieto’ya hile yapmadığı için takdir

Selefi Nieto’ya icraatlarından dolayı teşekkür eden Obrador, “Fakat her şeyin ötesinde, (Nieto’yu) kendinden önceki devlet başkanlarının yaptığı gibi seçimlere müdahale etmediği için ayrıca takdir ediyorum.” dedi.

Mecliste Maduro protestosu

Konuşmasının sonunda, törene katılan davetlilerin isimlerini okuyarak teşekkür eden Obrador, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu andığında ise yine muhalefetin protestosu ile karşılaştı.

Maduro için uzun süre “Diktatör” diye slogan atıp, Obrador’un konuşmasına müsaade etmeyen milletvekilleri ayrıca “Maduro, hoş gelmedin” yazılı pankart da açtı.

İktidar milletvekillerinin ise Maduro ismini uzun süre alkışlamaları ve muhaliflerin açtığı pankartı kapatmaya çalışmaları dikkati çekti.