Meksika Willa kasırgası alarmı!

Meksika'da Willa kasırgasının, Sinaloa eyaletinde kıyı beldelerini, balıkçı köylerini ve sahile yakın çiftlikleri etkiledikten sonra iç kesimlere ilerlediği gözlemlendi.

Yetkililer, 3. kategoriye çekilen Willa'nın rüzgar hızının saatte 195 kilometre olduğunu ve iç kesimlere ilerlerken etkisini kaybetmeye başladığını açıkladı. Kıyı şeridini gece vuran kasırganın sebep olduğu hasarın, elektrik ve iletişim hatlarındaki sıkıntılar sebebiyle henüz tespit edilemediği belirtildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi de Willa'nın Jalisco, Nayarit ve Sinaloa'nın bazı kesimlerinde aşırı yağışa neden olabileceği uyarısında bulundu. Acil durum görevlerinin sahil bölgelerinden 4 bin 250 kişiyi tahliye ettiği de bildirildi. AA

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