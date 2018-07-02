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2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Meksikalılar yeni devlet başkanını seçtiler

02 Temmuz 2018, Pazartesi 08:41
Meksika'daki devlet başkanlığı seçiminde Andres Manuel Lopez Obrador yüzde 48 oranında oy alarak seçimin galibi oldu.

Meksika’daki devlet başkanlığı seçimini, yüzde 48'lik oy oranı ile solcu aday Andres Manuel Lopez Obrador kazandı.

Nüfusu 130 milyona yaklaşan ve 89 milyonun üzerinde seçmenin bulunduğu Latin Amerika ülkesi Meksika’daki seçimler nüfusun yüzde 62'sinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ulusal Seçim Enstitüsünün (INE) güncellemeye devam ettiği ve neticeyi etkileyecek değişikliğin beklenmediği sonuçlara göre solun adayı Obrador yüzde 48’lik oy oranı ile Meksika’nın yeni devlet başkanı oldu.

Obrador’un rakipleri Ricardo Anaya Cortes yüzde 27, Jose Antonio Meade Kuribrena yüzde 17, Jaime Rodriguez Calderon ise yüzde 6 oranında oyun sahibi oldu.

 

AA

Etiketler: Meksika, seçim, Obrador
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