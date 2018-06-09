Menbiç’te, ABD farklı konuşuyor

Menbiç Askerî Konseyi’nin başkanı Muhammed Ebu Adil, YPG’nin ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşma uyarınca çekilmeyi kabul ettiği Menbiç’in kent merkezinde Türk askeri ya da Türkiye destekli Suriyeli savaşçı konuşlanmayacağını iddia etti.

Associated Press’in haberine göre Ebu Adil, aralarında IŞİD’le mücadele koalisyonunun komutanı James Jarrard ve diplomat William Roebuck’in de bulunduğu ABD’li heyetle Menbiç’te yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Ebu Adil’in verdiği bilgiye göre, söz konusu heyet ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ayrıntılarının henüz netleştirilmediğini ve yeni bir gelişme olduğu takdirde Menbiç’teki askerî konsey ile ABD destekli yerel yönetimi bilgilendireceğini bildirdi. Ajansın haberine göre, İlham Ahmed adlı üst düzey bir Kürt yetkili de ABD heyetinin Menbiç’e Türk askeri veya Türkiye destekli Suriyeli güç girmeyeceğine dair güvence verdiğini söyledi.

ABD, Türk tarafı kadar net değil

Menbiç konusunda Ankara ile Washington arasında yapılan anlaşmanın nasıl ve hangi zaman çizelgesine göre izleneceği konusunda ise ABD ve Türkiye’den gelen açıklamaların mahiyeti farklılık arz ediyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmanın altı ay içinde tamamlanacağını ve YPG’lilerin silâhlarını bırakarak Menbiç’ten ayrılacağını belirtiyor. Türk yetkililer, Menbiç Askerî Konseyi ve bu oluşuma bağlı mahalli yönetim tarafından idare edilen şehirde yeni bir konsey kurulmasından önce gerçekleşecek olan çekilmenin Türkiye tarafından denetleneceğini söylüyor. Anadolu Ajansı (AA), Türk ve ABD dışişleri bakanlarının 4 Haziran’da Washington’da yaptıkları görüşmeden önce tarafların üç aşamalı bir plan üzerinde anlaştığını bildirmişti. Ajansın haberine göre, mutabakatta yer alan üçüncü aşama, 4 Haziran’dan sonraki 60 gün zarfında Menbiç’in mahalli unsurlarından yönetimin kurulmasını ihtiva ediyordu. ABD’li yetkililer ise anlaşma kapsamındaki planın sadece “tahmini bir takvim” ihtiva ettiğini ve belli bir zaman sınırı bulunmadığını ifade ediyor. Yetkililer, çekilmenin sağlanması için ABD’li ve Türk devriye güçlerinin Menbiç etrafında belirlenmiş olan sınır çizgisi boyunca görev yapacağını söylüyor. (DW Türkçe)