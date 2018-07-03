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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 TEMMUZ 2018 SALI - YIL: 49

Menbiç’te Türkiye ile yakın çalışıyoruz

03 Temmuz 2018, Salı 19:54
ABD Ankara Maslahatgüzarı Philip Kosnett, ABD Bağımsızlık Günü anması dolayısıyla elçilik konutundaki resepsiyonda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

ABD ve Türkiye’nin ilişkileri yeniden inşa etmeyi istediğini vurgulayan Kosnett, sıkı çalışmayı gerektiren konular olmakla birlikte ilişkilerde gelecek için olumlu düşünceler olduğunu söyledi. Kosnett, “En tepeden; Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Türk-Amerikan ilişkilerinin yeniden inşasının önemli bir öncelik olduğu konusunda çok güçlü sinyaller var” diye konuştu. Amerika’nın Sesi’nin haberine göre Kosnett, Türkiye’nin, ABD’den YPG’deki silâhları toplamasını istediği konusundaki bir soru üzerine şunları dile getirdi: “İki ülke hükümeti, Menbiç’teki güvenlik ve yönetimin yerel halka teslim edildiğine, yerel halkın kendi güvenlik ve gelecekleri için söz hakkı olduğuna emin olmak için geçiş sürecinde askeri ve diplomatik kanallardan çok yakın çalışıyor. Şunu söyleyebilirim, YPG durumu anladı ve bu yeni düzenlemelere dönük iş birliği yapacağını taahhüt ettiğini de açıkladı.

Etiketler: menbiç, türkiye, abd, terörle mücadele
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