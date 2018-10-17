Menbiç yol haritası gecikti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında gerilimli başlıklardan birisi olan, Suriye’de PYD/YPG grubu kontrolündeki Menbiç bölgesine ilişkin, Ankara’nın beklentilerine henüz cevap alamamaktan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Menbiç için ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya, “Sizin zorluklarınız varsa biz teröristleri temizleriz” mesajını verdiğini söyledi. Çavuşoğlu, kayıp gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili, konsolosluk ve araçlarda incelemelerin bugün yapılmasının beklendiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı olayını değerlendirmek üzere Türkiye’ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, ABD ile ilişkilerle ilgili, “Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz” ifadesini kullandı.

Ortak devriyeye bir an önce başlanılmalı

Çavuşoğlu, ABD ile Türkiye arasında gerilimli başlıklardan birisi olan, Suriye’de PYD/YPG grubu kontrolündeki Menbiç bölgesine ilişkin, Ankara’nın beklentilerine henüz cevap alamamaktan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi. Çavuşoğlu, “Menbiç konusunu Cumhurbaşkanımız da dile getirdi. 4 Haziran’da Mike Pompeo ile birlikte bu yol haritasını onaylamıştık. Bir gecikme olduğunu kabul ediyorlar. Ama sahada bu konuda askerlerce bir direnç olmaması, gecikme olmaması gerekiyor. Ortak devriyeye de bir an önce başlanılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımız ‘Eğer burada sizin zorluklarınız varsa biz bu teröristleri buradan temizleriz’ dedi. Bu konuda temaslarımız devam edecek. Ama bu konuda çok kararlı olduğumuzu ve yol haritasının uygulanması gerektiğini söylüyoruz” ifadelerini kullandı.