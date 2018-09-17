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17 EYLÜL 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Menderes'e vefa... 'Bu memleketin her toprağında onun hizmetleriyle karşılaşırsınız'

17 Eylül 2018, Pazartesi 13:41
Darbeciler tarafından 57 yıl önce idam edilen eski Başbakan Adnan Menderes, çalışma arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan, idam edilişlerinin 57. yılında anıldı.

Menderes gönüllerde

 

Merhum Adnan Menderes'in idamı üzerinden 57 yıl geçti

Merhum Adnan Menderes'in idamı üzerinden 57 yıl geçti

Adnan Menderes Dernekler Federasyonu'nca (ADFED), Topkapı Anıt Mezar'da düzenlenen anma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

ADFED Kurucu Başkanı Sadullah Fatih Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, demokrasi uğruna şehit olan Menderes ve arkadaşlarını idamlarının 57. yılında, Türk milletiyle yad ettiklerini söyledi.

Kavaloğlu, Menderes denildiği zaman Türk milletinin kalbinde ve gönlünde yeri, kıymeti ve değeri olan bir devlet adamının akla geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu memleketin hangi toprağını çiğneseniz, kendisinin ve o dönemin siyasi iktidarının yapmış olduğu hizmetlerle karşılaşırsınız. Bu memlekette çok farklı bir siyasi hayatın başlamasına vesile olmuş ve bu uğurda da katillerce, hunharca bir şekilde eziyete tabi tutularak ve tamamen gayrihukuki olmak kaydıyla idam edilen bir vatan evladıdır. Bu vesileyle sayın şehit başvekilimizle beraber, şehit bakanlarımız Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı bir kere daha saygıyla yad ediyoruz. Bu ezanı Muhammediye okunduğu sürece ve gökkubbede mübarek ezanlarımız dinlendiği sürece vatan şehitlerimiz her zaman anılacaktır, mekanları cennet olsun."

Törene, ADFED Genel Başkanı Dr. Muharrem Vedat Eryetiş, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve dernek mensupları katıldı.

AA

Etiketler: adnan menderes
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