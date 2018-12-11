Meral Akşener'den Mansur Yavaş açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, beraberindeki partililerle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'a destek ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun FETÖ terör örgütüne "Üye olmamakla birlikte yardımcı oldukları" gibi bir iddia ile haklarında dava açılmasının şaşırtıcı olduğunu söyledi.

Seçim dönemlerinde bu tip mahkeme süreçlerinin sürekli yaşandığını aktaran Akşener, "Geçmişte Doğan grubu idi. Sözcü gazetesine yapılan baskıyı uzun zamandır izliyoruz." diye konuştu.

Parti olarak FETÖ'nün siyasi ve iktisadi ayağını araştırmak için TBMM'ye iki ayrı araştırma önergesi verdiklerini anımsatan Akşener, "AK Parti ve MHP tarafından reddedildi. Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum, madem ki Emin Çölaşan ve Necati Doğru FETÖ'nün yardımcısıymış destekçisiymiş, şimdi bizim hemen bütçe biter bitmez, tekrar vereceğimiz araştırma önergesine AK Parti olarak destek versinler ki kim ne imiş hep beraber öğrenelim." ifadelerini kullandı.

Akşener, Mansur Yavaş'ın partisinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olup olmayacağıyla ilgili soruya, "Sayın Mansur Yavaş ile bugün konuştum. Ortak aday anlamında İYİ Parti adaylığını tercih etmedi. Ben de tercihine saygı duyduğumu ve başarılar dilediğimi söyledim." yanıtını verdi.