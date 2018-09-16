Merkel'den AB'nin dış sınırlarının korunması çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği'nin (AB) dış sınırlarının korunmasıyla ilgilenilmesi gerektiğini söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de AB dönem başkanlığını yürüten Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile görüşme öncesinde ortak basın toplantısı düzenlendi. Avusturya'nın Salzburg kentinde çarşamba ve perşembe günü gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nin düzenleneceğini ve bugün Avusturyalı mevkidaşıyla orada ele alınacak konuları görüşeceğini ifade eden Merkel, zirvede göçün en önemli konu olacağını belirtti. "Dış sınırların korunması konusuyla ilgilenmemiz lazım." diyen Merkel, bu konuda AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in geçen hafta Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada geniş çaplı öneriler sunduğunu ve bunları memnuniyetle karşıladığını kaydetti. Zirvede, mültecilerin yoğunlukla AB'ye geldiği Afrika ülkeleriyle işbirliği üzerinde de konuşulacağını belirten Merkel, Afrika politikası konusunda AB'de iş paylaşımı yapılmasını istedi. Avusturya Başbakanı Kurz da zirvede İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ve göç konusunun ağırlıklı olarak ele alınacağını ifade etti. Juncker'in AB'nin sınır koruma ajansı FRONTEX'in güçlendirilmesini önerdiğini anımsatan Kurz, "Juncker’in önerilerini desteklemek istiyoruz." şeklinde konuştu. Brexit konusunda Merkel ile aynı görüşte olduğunun altını çizen Kurz, "Sert Brexit'i önlememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu. AA

Okunma Sayısı: 139

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.