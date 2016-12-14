Merkel'den Putin'e 'Halep' çağrısı

ALMANYA Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşerek, Suriye'de dökülen kanı sonlandırma konusunda inisiyatif alma çağrısında bulundu.

Putin ile telefonda görüşen Merkel, Halep'te insani yardım koridoru oluşturulması konusunda Rusya'nın devreye girmesini istedi.

Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Merkel'in telefon görüşmesinde, Suriye'nin yakın müttefiki olarak Rusya'nın Esad rejimini ikna etme sorumluluğu olduğunu hatırlattı. Merkel'in “Anlamsızca kan dökülmesini önlemek için çok geç değil" dediğini aktaran Seibert, Merkel'in, hayatta kalanların güvenliğinin temin edilmesinin ve Suriye'de ateşkes sağlanmasının hala mümkün olduğunu Putin'e ilettiğini söyledi.

Rusya'nın yoğun askeri desteği olmadan Suriye rejimi tarafından Halep'in alınmasının mümkün olmadığını kaydeden Seibert, Suriye ve Rusya tarafından gerçekleştirilen bombardımanlarda ne kadar sivilin öldüğünün bile bilinmediğine dikkat çekti.

Alman Hükümet Sözcüsü, Rusya'nın yapacak gücü olmasına rağmen, son günlerde yaşananları engellemediğini vurguladı.