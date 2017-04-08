Merkel'den tarihi itiraf...

Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sömürge döneminde Avrupa ülkelerinin Afrika'da günaha girdiğini söyledi. Merkel, Welt gazetesinde yer alan haberde G20 üyelerini Afrika ülkelerine yönelik acilen bir şeyler yapmaya çağırdı. Almanya'ya gelen sığınmacılara yardım edenlerle Başbakanlıkta bir araya geldiği toplantıda konuşan Merkel, Afrika'da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğine işaret ederek, “Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." ifadesini kullandı. Merkel, Afrika'nın tarihiyle ilgilenilmesi gerektiğini de belirtti. Ülkeye gelen sığınmacılara yardım edenlere çabalarından dolayı teşekkür eden Şansölye, "Devletin tek başına yapamayacağı şeyleri yaptınız." dedi. Konuyla ilgili içerikler: Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir: Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimâiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden birinci Avrupa… (…) [Diğeri,] felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa… Bediüzzaman; birinci 'Avrupa'yı övüyor, ikinci 'Avrupa'yı tokatlıyor Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bediuzzaman-birinci-avrupa-yi-ovuyor-ikinci-avrupa-yi-tokatliyor_385940 Risale-i Nur'da 'Avrupa' kavramı Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/risale-i-nur-da-avrupa-kavrami_368418 Bediüzzaman ikinci Avrupa’yı niçin tokatlıyor? Okumak için tıklayınız http://www.yeniasya.com.tr/suleyman-kosmene/bediuzzaman-ikinci-avrupa-yi-nicin-tokatliyor_364708 Hollandalı van Doorn'un Müslüman olma gerekçesi... Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/hollandali-van-doorn-un-musluman-olma-gerekcesi_427698 İslamofobiye karşı Mevlana ve Asrımızın Mevlanası Bediüzzaman örnek verilmeli Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-karsi-mevlana-ve-asrimizin-mevlanasi-bediuzzaman-ornek-verilmeli_422474 İslamofobiye rağmen en hızlı yayılan din: İnsaniyet-i kübra olan İslamiyet Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/gundem/islamofobiye-ragmen-en-hizli-yayilan-din-insaniyet-i-kubra-olan-islamiyet_390557 Avusturya'da başörtüsü tartışması: Birinci Avrupa ve ikinci Avrupa karşı karşıya! Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/avusturya-da-basortusu-tartismasi-birinci-avrupa-ve-ikinci-avrupa-karsi-karsiya_392708 Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak. Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü. Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647 Bunlar da Avrupalı Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi. Okumak için tıklayınız: http://www.yeniasya.com.tr/dunya/bunlar-da-avrupali_426749 AA

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