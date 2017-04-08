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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Merkel'den tarihi itiraf...

08 Nisan 2017, Cumartesi 18:08
Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, sömürge döneminde Avrupa ülkelerinin Afrika'da günaha girdiğini söyledi.

Merkel, Welt gazetesinde yer alan haberde G20 üyelerini Afrika ülkelerine yönelik acilen bir şeyler yapmaya çağırdı.

Almanya'ya gelen sığınmacılara yardım edenlerle Başbakanlıkta bir araya geldiği toplantıda konuşan Merkel, Afrika'da kabilelerin bölgelerine bakılmadan gelişigüzel sınırların çizildiğine işaret ederek, “Sömürge döneminde Afrika'da günaha girdik." ifadesini kullandı.

Merkel, Afrika'nın tarihiyle ilgilenilmesi gerektiğini de belirtti.

Ülkeye gelen sığınmacılara yardım edenlere çabalarından dolayı teşekkür eden Şansölye, "Devletin tek başına yapamayacağı şeyleri yaptınız." dedi.

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Yanlış anlaşılmasın, Avrupa ikidir: Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimâiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden birinci Avrupa…

(…)

[Diğeri,] felsefe-i tabiiyenin zulmetiyle, medeniyetin seyyiâtını mehâsin zannederek beşeri sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş ikinci Avrupa…

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Kanadalı kadınlar 1 ay başlarını örtecekler

Kanada'nın Fort McMurray kentinde bir grup kadın, İslamofobik gelişmeleri protesto ve Müslüman kadınlarla empati için 1 ay başörtüsü takacak.

Kanada genelinde 2014 yılından bu yana düzenlenen Dünya Başörtüsü Günü (World Hijab Day) etkinliği, Alberta eyaletine bağlı Fort McMurray kentinde bu yıl farklı ilgi gördü.

Dünya Başörtüsü Günü Fort McMurray Organizatörü Kiran Malik Khan, etkinliği duyan 7 Kanadalı kadının kendilerine gelerek başörtüsü takmak için izin istediklerini söyledi

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http://www.yeniasya.com.tr/dunya/kanadali-kadinlar-1-ay-baslarini-ortecekler_424647

Bunlar da Avrupalı

Avrupalıların İslam’a karşı cephe aldığının iddia edildiği bu günlerde İngiliz gazeteci başörtüsü yasağına karşı çıkarken, Avusturya’da Filistin’de yaşanan hak ihlalleri protesto edildi.

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AA

Etiketler: almanya, afrika, merkel
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