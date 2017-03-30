Merkel’den Türkiye övgüsü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin sığınmacılar konusunda gösterdiği çabayı bir kez daha övdü. Malta’da Avrupa Muhafazakârlar Toplantısı’nda konuşan Merkel, Suriye’deki iç savaş nedeniyle sığınmacı krizi ortaya çıktığında, Avrupa’nın ilgisiz kaldığını ve görmezden geldiğini söyleyerek Avrupa'ya özeleştiride bulundu.

“Biz, Avrupa Birliği’nin sınırlarını korumaya ve komşularımız konusunda yeterince kafa yormadık” diyen Merkel, “Bizim komşumuz, Nikos Anastasiadis’in ülkesinin komşusu Suriye. Burada insani sorumluluğumuz yok mu diyelim. Bu Türkiye’nin, Ürdün’ün ve Lübnan’ın sorumluluğu mu diyelim. Gerçek şu ki, mülteci kamplarının finanse edilmesi söz konusu olduğunda, görmezden geldik. Bu nedenle acil insani durum oluştu ve sonrasında mültecileri aldık. Çünkü, yapmamız gereken sorumluklarımızı yerine getirmedik, bunu yerine getirmek için mültecileri aldık ve bu doğru bir karardı" diye konuştu.

Türkiye 3 milyon sığınmacıya bakıyor

Türkiye’nin mülteciler konusundaki emek ve çalışmalarını öven, Türkiye ile AB arasında imzalanan geri kabul anlaşmasını savunan Merkel, “Türkiye’yi son günlerde eleştirsek de, Türkiye 3 milyon mülteci için çok şey yaptı. Avrupa’nın Türkiye’yi bu konuda desteklemesi de doğru bir tavırdır” dedi.