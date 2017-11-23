Merkel’e istifa çağrısı

Almanya’da Hıristiyan Demokrat Birlik, Hristiyan Sosyal Birlik, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller arasındaki koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasıyla ortaya çıkan siyasi kriz sürüyor.

Siyasî parti liderlerine sorumlu davranma çağrısında bulunan Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier liderlerle görüşerek krize çözüm ararken, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel’e partisinin gençlik örgütlenmesi Junge Union’dan çağrı geldi. Junge Union Düsseldorf Bölge Teşkilatı önceki akşam yaptığı toplantıda, Merkel’e genel başkanlık görevini derhal bırakma çağrısında bulunan bir karar aldı. Karar metninde, “CDU’nun düşüşüne karşı harekete geçilmek istendiği” belirtilerek, “Jamaika koalisyon görüşmeleri Başbakan Merkel’in kişisel olarak iktidarda kalmayı partinin muhteva açısından bulunduğu konumdan daha çok önemsediğini gösterdi” denildi.

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