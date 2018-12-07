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7 ARALIK 2018 CUMA - YIL: 49

Merkel, genel başkan sıfatıyla partisine son konuşmasını yaptı

07 Aralık 2018, Cuma 15:36
Almanya Başbakanı Angela Merkel partisinin genel başkanı sıfatıyla katıldığı son kongresinde delegelere birlik ve bütünlük çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Hrıstiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Başkanı sıfatıyla son konuşmasını bugün Hamburg'daki parti kongresinde yaptı. 18 yıldır bu görevi sürdüren Merkel, parti içi tartışmalar konusunda uyarıda bulunarak CDU'nun yeni bir yönetim ve programla gelecek zorlukların üstesinden gelmesi gerektiğini söyledi.

Merkel saat 10:40'ta 31'inci parti kongresini açmak üzere kürsüye geldiğinde delegeler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Bazı delegelerin "Teşekkürler şef" yazılı kartonlar taşıdığı görüldü. Açılış konuşmasında partinin kongreden "iyi bir donanımla, motive ve bütünlük içerisinde" çıkması dileğinde bulunan Merkel, partinin "bir makas değişikliğinin" arefesinde bulunduğunu söyledi. Merkel "Hepimiz partimiz CDU'nun güçlü bir merkez partisi olarak şekillenme yükümlülüğüne layık olmasını, inandırıcılık gücü yaymasını ve ülkemizin geleceği için doğru teklifi hazırlamasını istiyoruz" diye konuştu.

"Meselelerin özüne odaklanalım"

Saat 11.30'da yeniden kürsüye gelen Merkel konuşmasına genel başkanlığı döneminde birlikte çalıştığı partililere teşekkür etmekle başladı. 2000 yılında, parti içinde bağış skandalı yaşandığı bir dönemde göreve geldiğini hatırlatan Merkel, o dönemde olduğu gibi soğukkanlı bir biçimde "meselelerin özüne" odaklanmak gerektiğini söyledi. "Birlikte yönetmenin" CDU'nun sorumlulukları arasında olduğunu söyleyen Merkel "Hiç bitmeyen tartışmaların bizi nereye götürdüğünü CDU ve CSU son yıllarda acı bir biçimde tecrübe etti" diye konuştu.

Partinin geçen yıl eyalet düzeyinde yakaladığı seçim başarılarını sayan Merkel, genel başkan adayları içerisinde yer alan Annegret Kramp-Karrenbauer'in geçen yıl Saar Eyalet Başbakanı olduğu dönemde yüzde 40'lık bir başarı sergilediğini de hatırlattı.

"Partinin kararlı bir biçimde değerlerini savunması gerektiğini" belirten Merkel "Biz Hrıstiyan Demokratlar sınırlarımızı çizeriz ama başkalarını dışlamayız. Biz Hrıstiyan Demokratlar tartışırız ama asla kışkırtmayız ve başka insanları yerle bir etmeyiz. Biz Hrıstiyan Demokratlar insan onuru konusunda ayrım gözetmeyiz" ifadelerini kullandı. Merkel konuşması bittikten sonra delegeler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Duygulandığı görülen Merkel tekrar tekrar sahneye çıkarak delegeleri selamladı. Merkel'e delegeler tarafından orkestra şefi Kent Nagano'ya ait bir baton (orkestra şefi çubuğu) hediye edildi.

"Adayların yapacağı konuşmalar belirleyici olacak"

1001 delegenin oy kullanacağı kongrede, CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Hrıstiyan Birlik (CDU/CSU) partileri eski meclis grubu başkanı Friedrich Merz ve Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, yeni genel başkan seçilmek için yarışıyor. Partinin gençlik örgütü Genç Birlik Başkanı Paul Ziemiak n-tv kanalına yaptığı açıklamada "Sanıyorum bugün belirleyici olan (adayların yapacağı) konuşmalar olacak” dedi.

CDU'daki en deneyimli siyasetçilerden Federal Meclis Başkanı ve eski Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble Merz'i desteklediğini açıklamış, Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise Kramp-Karrenbauer'e destek vermişti. Altmaier seçim öncesinde yaptığı açıklamada seçimde parti genel başkanı seçildiğini ancak bir başbakan adayının belirlenmediğini vurguladı.

Genel başkanlık için yarışın Kramp-Karrenbauer ile Merz arasında geçmesi beklenirken Spahn’ın şansı olmadığı kaydediliyor. İlk turda adaylardan hiçbirinin mutlak çoğunluğu alamaması halinde ikinci tur oylamaya gidilecek.

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: Almanya, Merkel, parti
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