CDU Genel Başkanlığından ayrılacak Başbakan Angela Merkel'in halefi yarın seçilecek. Merkel'in koltuğu için 3 aday yarışıyor.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel'in parti liderliği için yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından yerine geçek isim yarın belli olacak.

Hamburg'da yarın düzenlenecek 31. CDU Genel Kurultayı'nda Merkel'den boşalacak genel başkanlık görevi için Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer, eski milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarışacak.

Kurultayda 1001 delege, Merkel dönemi sonrası CDU'nun genel başkanını belirleyecek.

Annegret Kramp Karrenbauer

İsminin baş harflerinden dolayı kamuoyunda "AKK" olarak bilinen 56 yaşındaki Annegret Kramp Karrenbauer'in, seçilmesi durumunda Başbakan Merkel'in politikasını sürdürmesi bekleniyor.

Merkel'in istemiyle Saarland eyaleti başbakanlık görevini bırakarak şubat ayında CDU genel sekreteri olarak seçilen "AKK"nin parti içinde ciddi desteği bulunuyor. "Mini Merkel" olarak da anılan Kramp-Karrenbauer, Başbakan Merkel'in mülteci politikasını savunuyor.

Kramp-Karrenbauer'in Saarland eyaletinde 7 yıl başbakanlık ve CDU Eyalet Teşkilatı Başkanlığı yapması, diğer adaylara göre kendisini genel başkanlık için daha avantajlı duruma getiriyor.

Friedrich Merz

Genel başkanlık için diğer güçlü isim Friedrich Merz ise partide ağırlığı bulunan Federal Meclis Başkanı ve eski Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble tarafından destekleniyor.

Merkel'in politikalarını eleştiren ve partinin sağ kanadı tarafından bir "umut" olarak görülen 62 yaşındaki Merz, mülteci politikasında daha sert bir politika izleyeceğini ve aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yükselmesini önleyeceğini vaat ediyor.

Merz, 1989-1994 döneminde Avrupa Parlamentosu'nda, 1994-2009 döneminde de Federal Meclis'te milletvekilliği yaptı.

2000-2002 yıllarında Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin Federal Meclis Grubu Başkanlığı görevinde bulunan Merz, CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in bu görevi de üstlenmek istemesinin ardından Grup Başkanlığından ayrılmak zorunda kalmıştı.

Milletvekilliğini 2009 yılında bırakmasından sonra çeşitli şirketler için çalışan ve avukatlık yapan Merz, son olarak uluslararası bir yatırım kuruluşunda yönetim kurulu üyesi görevini sürdürüyordu.

Jens Spahn

Parti içi muhalefetin önde gelen isimlerinden 38 yaşındaki Jens Spahn'a ise çok fazla şans tanınmıyor.

Almanya'da 7 aydan beri Sağlık Bakanlığı görevini yürüten ve adaylar arasında en genci olan Spahn, Merkel'in özellikle sığınmacı politikasını eleştirmiş ve bir dönem partideki gençler tarafından desteklenmişti.

Şimdiye kadar açıklanan 3 adayın dışında, yarın düzenlenecek kurultayda aday gösterilmeleri durumunda başka adayların da çıkabileceği ifade ediliyor.

Kurultayda CDU Genel Başkanlığı için aday olmak isteyen iş insanı 62 yaşındaki Andreas Ritzenhoff, Alman Haber Ajansı DPA'ya yaptığı açıklamada, en az bir delegenin kendisini aday göstereceğinden umutlu olduğunu belirtti. Ritzenhoff, bu konuda delegelerle konuştuğunu kaydetti.

31. CDU Genel Kurulu'nda genel başkan seçilecek kişinin bir sonraki genel seçimde partinin başbakan adayı olması bekleniyor.

Merkel, ekim ayı sonunda, genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını ve bu yasama yılı sonuna kadar başbakanlık görevini sürdüreceğini açıklamıştı.