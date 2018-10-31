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31 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Merkel'in koltuğuna eski bir milletvekili talip oldu

31 Ekim 2018, Çarşamba 19:31
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Angela Merkel’in genel başkanlık için yeniden aday olmayacağını açıklamasının ardından eski milletvekili Friedrich Merz, Hamburg’da 8 Aralık’ta yapılacak CDU Genel Kurulunda bu görev için aday olacağını söyledi.

Merz, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Angela Merkel’in genel başkanlığı bırakma konusunda zor, ancak doğru bir karar verdiğini belirterek, CDU’nun yenilenmeye ve düzene ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Kendisinin CDU genel başkanlık görevi için yarışa gireceğini daha önce açıkladığını anımsatan Merz, "Hamburg’da 8 Aralık’ta yapılacak CDU Genel Kurulunda parti genel başkanlığı için aday olacağım." şeklinde konuştu.

Verdiği hizmetten dolayı Merkel'e saygı duyulması gerektiğini dile getiren Merz, kendisinin CDU genel başkanı olması durumunda başbakanlık görevini sürdürecek olan Merkel ile iyi anlaşacağını savundu. Hukukçu olan 62 yaşındaki Merz, 1989-1994 tarihlerinde Avrupa Parlamentosu’nda, 1994-2009 tarihlerinde de Federal Meclis’te milletvekilliği yaptı.

AA

Etiketler: Almanya, Merkel, Başkanlık
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