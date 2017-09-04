"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EYLÜL 2017 SALI - YIL: 48

Merkel: Müslümanlar Almanya’nın parçası

04 Eylül 2017, Pazartesi 20:00
Almanya’da yaşayan 4 milyon Müslümanın ülkelerinin başarılarına katkı sağladığını belirten Başbakan Angela Merkel, “Burada yaşayan insanlar toplumun bir parçası oldukları için İslam, Almanya’ya ait olmuştur” dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde yaşayan 4 milyon Müslüman’ın, başarılarına katkı sağladıkları için İslamiyet’in Almanya’nın bir parçası haline geldiğini söyledi. Almanya’da yaşayan Müslümanların ülkeye büyük faydaları olduğuna vurgu yapan Merkel, “4 milyon Müslüman bu ülkenin başarılarına katkı sağlıyor ve bu insanlar İslam’a inanıyor. Bu nedenle, burada yaşayan insanlar toplumun bir parçası oldukları için İslam, Almanya’ya ait olmuştur.” ifadelerini kullandı. Özellikle Arap ülkelerinden Almanya’ya gelen Müslümanların sayısının arttığına ve bu nedenle ülkesindeki imam eğitiminin de artırılması gerektiğine işaret eden Merkel, topluma karşı nefret içerikli vaazların verilmesi durumunda söz konusu camilerin de kapatılması gerektiğini söyledi. 

TV’DE DÜELLO

Alman televizyon kanallarında yayınlanan siyasi düello programında Sosyal Demokrat Parti (SPD) lideri ve başbakan adayı Martin Schulz ile iç ve dış politika konularına ilişkin görüşlerini tartışan Merkel, “İslamiyet, Almanya’nın bir parçasıdır” şeklindeki açıklamalarının Alman halkının üçte ikisi tarafından paylaşılmadığı ve bu konuda halkı ikna etmek için neler yapabileceğinin sorulması üzerine, şu sıralar”İslam” adına çok sayıda terör saldırıları düzenlendiği için insanların tereddütlerini anlayabildiğini belirtti. Merkel, bu konuda imamların, saldırıların dinle hiçbir ilgisi olmadığını daha yoğun bir şekilde açıklamaları gerektiğini söyledi. 

SPD Genel Başkanı Schulz ise Müslümanların Alman toplumuna uyumlarının daha zor olup olmadığı yönündeki soruyu cevapladı. Schulz Müslümanların Alman toplumuna uyumlarının zor olduğu iddiasına inanmadığını söyledi. Müslümanların çok büyük bir bölümünün diğer dinlere mensup insanlar gibi inançlı olduklarını belirten Schulz, “Müslümanlar, diğer dinler gibi ülkemize entegre edilebilecek bir dini topluluk.” dedi.

TÜRKİYE’YE EKONOMİK BASKI ARTIRILMALI

Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile Almanya ilişkileri hakkında ise Türkiye’de Alman vatandaşlarının tutuklanması nedeniyle Türkiye üzerindeki ekonomik baskının artırılmasını istediğini ifade etti. Merkel, “Türkiye nefes kesen bir hızla tüm demokratik alışkanlıklardan uzaklaşıyor. Daha sert bir seyahat uyarısı düşünülebilir. Bunu değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. Başbakan Angela Merkel, Türkiye ile AB üyelik görüşmelerine ilişkin de Türkiye ile müzakerelerin ancak AB üyelerinin onayıyla sona erdirilebileceğini ifade etti. Bu arada, Türkiye’nin AB üyeliğine de karşı çıkan Schulz, “Eğer Başbakan olursam Türkiye ile AB üyelik müzakerelerini keseceğim.” dedi.

 

Etiketler: merkel
Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    189. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz

    Avrupa Birliği'nden Türkiye hakkında Almanya'ya cevap...

    Vatandaş borç içinde bankalar kar peşinde

    Merkel: Müslümanlar Almanya’nın parçası

    Yüreğimiz yollarda yandı

    ''Savaş için yalvardığını gösteriyor''

    40'tan fazla ülkenin hac heyetlerinden ''Arakan'' açıklaması

    Aylan bebekten sonra yüzlercesi boğuldu

    2016’da 212 bin boşanma dâvâsı

    “Ortak değerlerimize sahip çıkmalıyız”

    Üniversiteli olmak için son gün yarın

    KHK’ya karşı açlık grevi sürüyor

    "Burma rejimi İslam dünyasının ayrılık ve bölünmüşlüğünden güç alıyor"

    Gözaltına alınan iki Alman vatandaşı ile ilgili yeni gelişme

    Zalimler, Arakan'a insani yardımlara da izin vermiyor!

    'Öğretmen ataması' hakkında Bakan Yılmaz'dan açıklama

    Dikkat: 'Wanna Cry'dan daha tehlikeli!

    Filistinlilerin 70 yıllık dramı...

    Trafik yer yer durma noktasına geldi

    İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Son notlar
    Genel

    Kutuplaşma bir numaralı meselemiz
    Genel

    Okul fobisine karşı ‘rahat olun’
    Ahmet BATTAL

    Camideki savcıya ikazımızdır
    Genel

    İstanbul camilerinden iç sızlatan manzaralar
    Faruk ÇAKIR

    Aile endişesi hepimiz için
    Ahmet Cevdet

    İmam Hatip camiası ve siyaset
    Orhan GÜLER

    Bu millet, ‘dini kullanma’ anlayışını da reddedecek bir şuurdadır
    Atilla YILMAZ

    Çok uluslu, çok dinli bir büyük toplumda Ermeni meselesi -1-
    M. Said Zeki

    Cazibedar asırda çeşit çeşit günahlar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.