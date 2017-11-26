Merkel seçimlerin yenilenmesine karşı

Almanya’da Hür Domokratlar, Yeşiller ve Hıristiyan Birlik partileri arasındaki koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından gözler yeniden büyük koalisyona çevrildi.

Merkel, yeni bir seçime karşı olduğunu açıkladı. Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) lideri Angela Merkel’in Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile yürüttüğü koalisyon görüşmelerinin çökmesinin ardından atacağı adım merakla bekleniyor.

Başbakan Angela Merkel, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki parti eyalet kurultayında yaptığı açıklamada seçimlerin yenilenmesine kesinlikle karşı olduğunu açıkladı. Merkel, “Bu sonuçlarla bir şeyler yapamamak, insanlardan yeniden oy kullanmasını istemek benim için çok anlamsız” dedi. Merkel, bu seçeneğin kendisi açısından ‘tamamen yanlış’ olduğunu vurguladı. Jamaika koalisyonu olarak adlandırılan koalisyon için yürütülen müzakerelerin çökmüş olmasının ‘üzücü’ olduğunu belirten Merkel, bundan böyle geleceğe bakmak gerektiğini söyledi.