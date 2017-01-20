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20 OCAK 2017 CUMA - YIL: 47

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri'den önemli uyarı: Savaş ilanı demektir

20 Ocak 2017, Cuma 18:39
Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması planının Filistinliler, Araplar ve Müslümanlara karşı "savaş ilanı" anlamına geleceğini söyledi.

Mescid-i Aksa İmamı ve Kudüs Yüksek İslami Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Mescid-i Aksa'daki cuma hutbesinde ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasıyla ilgili tartışmalar hakkında konuştu. 

ABD'de bugün başkanlığı devralacak Donald Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alan konuya tepki gösteren Şeyh Sabri, "Bir kez daha buradan, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının düşmanca bir tavır olduğunu belirterek duruşumuzun net olduğunu haykırıyoruz. ABD'nin büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı olduğumuzu belirtmemiz Tel Aviv'deki varlığını tanıyoruz anlamına da gelmiyor." dedi.

ABD Büyükelçiliğinin İslam'ın mukaddesatıyla çeliştiğini vurgulayan Şeyh Sabri, "Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması, Filistinlilere, Araplara ve Müslümanlara karşı bir savaş ilanı anlamı taşıyor." ifadelerini kullandı.

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, İslam dünyasına Kudüs'e ve Filistinlilere sahip çıkılması çağrısında bulunarak, "Arap ve İslam alemi bir an önce harekete geçmeli, Kudüslüleri yalnız bırakmamalıdır." diye konuştu.

Seçim sürecinde Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma sözü veren Trump, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel Hayom gazetesine yaptığı açıklamada da, "Tabii ki Kudüs ile ilgili sözümü çok iyi hatırlıyorum. Tabii ki unutmadım ve biliyorsunuz ki ben verdiğim sözlerden vazgeçmeyen bir şahsiyetim." ifadelerini kullanmıştı.

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyor. Ancak söz konusu yasa 21 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir "ulusal güvenlik" gerekçesiyle erteleniyordu.

Filistinliler, "Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma" anlamına gelecek bu adıma şiddetle karşı çıkarak tepki gösteriyor.

AA

Etiketler: mescid-i aksa, kudüs
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