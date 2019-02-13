‘Mescid-i Aksa tehlikede’ ikazı

Uluslararası Kudüs Vakfı, İsrail’in ihlâl ve baskınlarına maruz kalmaya devam eden Mescid-i Aksa’nın Yahudileştirilme ve bölünme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.
Lübnan merkezli Uluslararası Kudüs Vakfı’nın Genel Müdürü Yasin Hammud, başşehir Beyrut’ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail’in seçim propagandaları için Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını arttırdığını belirtti. İşgalci İsrail yönetiminin Kudüs şehrindeki Arap varlığını tasfiye etmek üzere ciddî çalışmalar yaptığına işaret eden Hammud, “İsrail parlamento seçimlerinin tarihi yaklaştıkça, seçim propagandasının bir parçası olarak Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı Yahudileştirme yönündeki tansiyon yükseltiliyor.” dedi.
AA