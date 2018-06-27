Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler

İsrail polisi eşliğindeki 112 fanatik Yahudi ile çok sayıda turistin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs yaptığı yazılı açıklamada, 112 fanatik Yahudi ile çok sayıda yabancı turistin İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı'ndan Harem-i Şerif'in avlusuna girdiğini belirtti. Görgü tanıkları da fanatik Yahudiler arasında Mescid-i Aksa karşıtlığıyla bilinen radikal Haham Moşe David'in de bulunduğunu söyledi. İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Harem-i Şerif'te kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor. AA

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