Mescid-i Aksa’yı korumak görevimiz

İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verdiği Aksa görevlilerinden Tarık Heşlemun, “Mescid-i Aksa’yı korumak hem dinÎ, hem millÎ, hem de her özgür Müslümanın görevidir.’’ dedi.

İsrail makamlarının Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırma cezası verdiği Aksa görevlilerinden Tarık Heşlemun, İsrail’in Harem-i Şerif’e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin dini ritüellerini rahatça yapabilmeleri için Filistinli gönüllü korumaları buradan çıkarmayı amaçladığını söyledi. Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’da 10 yıldır “murabıt” olarak koruma görevi yapan Heşlemun, İsrail makamlarının son dönemde 40’a yakın Aksa görevlisine çeşitli sebeplerle uzaklaştırma cezası verdiğini belirtti. Müslümanlar olarak Mescid-i Aksa’yı korumanın önemini vurgulayan Heşlemun, “Mescid-i Aksa’yı korumak hem dinî, hem millî, hem de her özgür Müslümanın görevidir. Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırılmak çok zor ve acı verici bir durumdur. Başlı başına zalimane bir karardır. Bizim ‘Allah’tan başka dostumuz yoktur. O ne güzel dosttur.’ demekten başka söyleyecek bir şeyimiz yok. Ben Mescid-i Aksa’ya komşuyum, buradan yükselen ezanın sesini duyuyorum. Ama burada namaz kılamıyorum. Bu çok zor bir durum.” dedi.

‘’İsrail, Mescid-i Aksa’yı boşaltmanın peşinde”

Uzaklaştırma cezasının bir yanıyla da işini iyi yaptıklarının göstergesi olduğunu ifade eden Heşlemun, “Ben Mescid-i Aksa’yı korumak için uzaklaştırılıyorsam bununla gurur duyarım. İsrail işgal gücünün makamları, korkutma ve susturma politikası ile Mescid-i Aksa’yı korumayı engellemek istiyor. Ancak bütün bu çabalar bizim Harem-i Şerif’i korumak için ısrarımızı arttırıyor, mücadele azmimizi ve sebatımızı güçlendiriyor.” diye konuştu. Bu dönemde yaklaşık bin fanatik Yahudi’nin İsrail polisi eşliğinde Harem-i Şerif’e girdiğine dikkati çeken Heşlemun, “İsrail istihbarat birimleri fanatik Yahudilere karşı, Harem-i Şerif’i koruyacağımıza dair bilgiler üzerine bizi uzaklaştırdı. İsrail’in bizleri Mescid-i Aksa’dan uzaklaştırmasının asıl hedefi, Harem-i Şerif’e baskın düzenleyen fanatik Yahudilerin dini ritüellerini rahatça yapabilmelerini sağlamaktır. İsrail fanatik Yahudiler için Mescid-i Aksa’yı boşaltmanın peşinde.” dedi.