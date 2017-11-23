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23 KASIM 2017 PERŞEMBE - YIL: 48

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video yasaklandı

23 Kasım 2017, Perşembe 14:33
Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca ibadetlerin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacağı bildirildi.

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki fotoğraf ve video yasağına ilişkin, "Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacak, yasal işlem yapılacak." açıklamasında bulundu.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 2017'de Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi içinde ve bu ibadethanelerin yerleşkesine ait açık ile kapalı alanlarda fotoğraf ve video çekimine yasak getirildiği belirtildi.

Yasağın her ne suret ve amaçla olursa olsun tüm ziyaretçiler yanında medya temsilcilerini de kapsadığı kaydedilen açıklamada, bu tedbirin kutsal mekanları koruma amacıyla alındığı vurgulandı.

Açıklamada, bu nedenle ilgili ülkelerin de ziyaretçilere gerekli bilgilendirmeyi yapmasının talep edildiği bildirildi.

Fotoğraf ve görüntü kaydeden cihazların yaygınlaşmasıyla, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ziyaretçilerin geldikleri ülkelerin bayraklarının havaya kaldırılması, bu şekilde hatıra fotoğrafı çekilmesi ve konuşmalarla, ibadet yapan cemaatin rahatsız edildiği belirtilen açıklamada, ziyaretçilerden de "kendilerine daha önce bu konuda uyarı yapılmadığı" bilgisinin geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca ibadetlerin daha sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacak, yasal işlem yapılacak." bilgisi verildi.

AA

Etiketler: kutsal topraklar
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  • Akif ceylan

    23.11.2017 15:06:41

    Harem bölgesine,Mescid-i Nebevî 'ye yahudi soytarıların girmesine engel olamayanlar zevahiri kurtarma telaşına düşmüş.

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